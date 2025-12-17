Ormai endemici L’allarme degli esperti su cambiamento climatico e virus | quali sono
Il cambiamento climatico sta modificando profondamente il nostro ambiente, favorendo la diffusione di zanzare, zecche e dei virus che trasmettono. Gli esperti avvertono che molte malattie, ormai endemiche, stanno diventando un problema stabile anche in Italia. Un rischio crescente che richiede attenzione e strategie per tutelare la salute pubblica e adattarsi a questa nuova realtà.
Virus endemici, il cambiamento climatico sta trasformando la diffusione di zanzare, zecche e dei virus che trasportano, rendendo le arbovirosi un problema stabile anche in Italia. È il quadro che emerge dal 24esimo congresso della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit), in corso a Riccione, dove clinici ed esperti uniscono dati epidemiologici e strategie di prevenzione in un’ottica One Health. Un fenomeno non più stagionale né legato ai viaggi. Le malattie trasmesse da zanzare e zecche non sono più un evento sporadico o limitato ai mesi estivi. Estati più lunghe e inverni miti favoriscono la sopravvivenza dei vettori e la circolazione virale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
