Ormai endemici L’allarme degli esperti su cambiamento climatico e virus | quali sono

Il cambiamento climatico sta modificando profondamente il nostro ambiente, favorendo la diffusione di zanzare, zecche e dei virus che trasmettono. Gli esperti avvertono che molte malattie, ormai endemiche, stanno diventando un problema stabile anche in Italia. Un rischio crescente che richiede attenzione e strategie per tutelare la salute pubblica e adattarsi a questa nuova realtà.

© Thesocialpost.it - “Ormai endemici”. L’allarme degli esperti su cambiamento climatico e virus: quali sono Virus endemici, il cambiamento climatico sta trasformando la diffusione di zanzare, zecche e dei virus che trasportano, rendendo le arbovirosi un problema stabile anche in Italia. È il quadro che emerge dal 24esimo congresso della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit), in corso a Riccione, dove clinici ed esperti uniscono dati epidemiologici e strategie di prevenzione in un’ottica One Health. Un fenomeno non più stagionale né legato ai viaggi. Le malattie trasmesse da zanzare e zecche non sono più un evento sporadico o limitato ai mesi estivi. Estati più lunghe e inverni miti favoriscono la sopravvivenza dei vettori e la circolazione virale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it Leggi anche: Cambiamento climatico e salute, l’Italia paga il prezzo più alto dell’inazione: l’allarme del report Lancet 2025 Leggi anche: “Il virus è mutato, i vaccini non proteggono”. Boom di casi, l’allarme degli esperti Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. L’epidemia di colera che sta devastando la Repubblica Democratica del Congo ha ormai assunto proporzioni senza precedenti. Dall’inizio dell’anno il Paese ha registrato 64.427 casi e 1.888 decessi, trasformando l’attuale crisi nella peggiore degli ultimi 25 a - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.