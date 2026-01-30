Allarme dell' associazione Autismo Abruzzo | Farmaco salvavita introvabile situazione gravissima

L’associazione Autismo Abruzzo denuncia che il farmaco Depakin Chrono 500 mg in granulato a rilascio modificato, fondamentale per il trattamento di molte persone con disabilità, è ancora introvabile. La situazione è ormai considerata gravissima, perché mette a rischio la salute e la dignità di chi ha bisogno di quel medicinale per vivere. La carenza si protrae da settimane, e nessuna soluzione concreta sembra all’orizzonte. La preoccupazione cresce tra familiari e operatori, che temono ripercussioni negative sulla cura e sulla qualità di vita delle persone coinvolte.

L'associazione ha inviato una pec ad Aifa – Ufficio farmaci carenti, al Ministro della Salute e al presidente della Regione Abruzzo, segnalando il caso di una donna trentenne con epilessia e disturbo dello spettro autistico, in terapia stabile da anni con questa specifica formulazione, oggi irreperibile. La formulazione in granulato, viene sottolineato, "è clinicamente indispensabile" perché la paziente "non è in grado di assumere compresse né altre formulazioni", come attestato dal medico specialista, e "in casi come questo, non esistono alternative terapeutiche equivalenti praticabili". Negli ultimi mesi Autismo Abruzzo riferisce di aver raccolto "centinaia di segnalazioni di famiglie in difficoltà".

