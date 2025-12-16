Bonus fino a 3mila euro una settimana di ferie in più anche per i dipendenti milanesi de l' Antico Vinaio
I dipendenti dei cinque ristoranti milanesi di l'Antico Vinaio riceveranno un bonus fino a 3.000 euro e un'ulteriore settimana di ferie retribuite, in un'iniziativa volta a riconoscere il loro impegno e a migliorare il loro benessere.
Anche i dipendenti dei cinque ristoranti milanesi dell’Antico Vinaio riceveranno fino a 3mila euro di premio e una settimana di ferie retribuite in più. È quanto prevede il piano welfare annunciato dalla catena che nel 2025 ha raggiunto i 50 store in tutto il mondo. "È il nostro modo di dire. Milanotoday.it
Antico Vinaio, bonus di 3mila euro per ogni dipendente e una settimana di ferie in più per il 2026. E per 8 fortunati anche un viaggio a Miami in regalo - Nell’anno del traguardo dei 50 store aperti nel mondo, All’Antico Vinaio annuncia un piano welfare 2026, che prevede fino a 3mila euro a dipendente. msn.com
All’Antico Vinaio nuovo welfare 2026: bonus fino a 3mila euro e più ferie per i dipendenti - La catena di schiacciate, che conta 50 punti vendita in Italia e all’estero, ... gonews.it
