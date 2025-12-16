All' Antico Vinaio premia i dipendenti | fino a 3mila euro a testa una settimana di ferie in più e viaggio a Miami

All'Antico Vinaio premia i propri dipendenti con incentivi significativi, tra cui premi economici fino a 3.000 euro, ferie retribuite aggiuntive e un'estrazione per un viaggio a Miami. L'iniziativa mira a riconoscere e valorizzare il contributo dello staff, rafforzando l'impegno e il clima aziendale.

Fino a 3mila euro per tutti i dipendenti assunti a tempo indeterminato, una settimana di ferie retribuite in più rispetto al contratto nazionale e la possibilità di vincere un viaggio a Miami. È quanto prevede il piano welfare 2026 dell'Antico vinaio, la catena di focaccerie che quest'anno ha. Today.it

ALL'ANTICO VINAIO gratifica 600 DIPENDENTI: un'imprenditore NON VAMPIRO dello STATO

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Antico Vinaio, la strenna di Natale ai dipendenti: 3mila euro e una settimana di ferie in più. E apre a Miami - Tommaso Mazzanti ha annunciato il piano welfare 2026 ai suoi collaboratori, otto dei quali saranno scelti per un viaggio di una settimana a Miami in occasione dell’inaugurazione del nuovo negozio ... msn.com