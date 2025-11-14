Aeroporto cinque nuove rotte per Wizz Air da Orio al Serio

Ecodibergamo.it | 14 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LA NOVITÀ. La compagna ungherese ha annunciato la programmazione invernale aggiungendo voli per Sibiu, Suceava in Romania, Varna in Bulgaria, Varsavia Modlin, in Polonia, e Chisinau, in Moldavia. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

aeroporto cinque nuove rotte per wizz air da orio al serio

© Ecodibergamo.it - Aeroporto, cinque nuove rotte per Wizz Air da Orio al Serio

Leggi anche questi approfondimenti

aeroporto cinque nuove rotteAeroporto, cinque nuove rotte per Wizz Air da Orio al Serio - La compagna ungherese ha annunciato la programmazione invernale aggiungendo voli per Sibiu, Suceava in Romania, Varna in Bulgaria, Varsavia Modlin, in Polonia, e Chisinau, in Moldavia. Riporta ecodibergamo.it

aeroporto cinque nuove rotteTraffico record e nuove rotte europee: Wizz Air punta su Orio al Serio - Con oltre 7mila voli e più di 1,4 milioni di passeggeri, il 2025 è un anno record per Wizz Air a Bergamo. Secondo italiaatavola.net

Voli in esclusiva a Sibiu, Suceava e Varna: Wizz Air rafforza la sua presenza a Bergamo - Il vettore low cost ungherese si conferma secondo operatore per importanza sullo scalo bergamasco e lancia una stagione Winter che comprende anche i collegamenti con Varsavia Modlin e Chisinau ... bergamonews.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Aeroporto Cinque Nuove Rotte