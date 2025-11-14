Aeroporto cinque nuove rotte per Wizz Air da Orio al Serio

LA NOVITÀ. La compagna ungherese ha annunciato la programmazione invernale aggiungendo voli per Sibiu, Suceava in Romania, Varna in Bulgaria, Varsavia Modlin, in Polonia, e Chisinau, in Moldavia.

