Il Napoli ha la disponibilità di Alisson Santos ora si tratta con lo Sporting CP

Il Napoli sta negoziando con lo Sporting CP per portare in squadra Alisson Santos, rafforzando così la rosa di Antonio Conte. La società azzurra si impegna a completare il trasferimento, contribuendo a migliorare le prestazioni del team.

La dirigenza partenopea continua a lavorare per rinforzare la rosa di Antonio Conte. Come scrive sui social il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira, l'esterno brasiliano Alisson Santos ha dato la sua disponibilità a unirsi a Napoli con un contratto fino al 2031. Il Napoli è ora in trattativa con il lo Sporting CP per cercare di raggiungere un accordo sulla formula e sul prezzo dell'operazione.

