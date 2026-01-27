Il Napoli sta negoziando con lo Sporting CP per portare in squadra Alisson Santos, rafforzando così la rosa di Antonio Conte. La società azzurra si impegna a completare il trasferimento, contribuendo a migliorare le prestazioni del team.

La dirigenza partenopea continua a lavorare per rinforzare la rosa di Antonio Conte. Come scrive sui social il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira, l'esterno brasiliano Alisson Santos ha dato la sua disponibilità a unirsi a Napoli con un contratto fino al 2031. Il Napoli è ora in trattativa con il lo Sporting CP per cercare di raggiungere un accordo sulla formula e sul prezzo dell'operazione.

© Forzazzurri.net - Il Napoli ha la disponibilità di Alisson Santos, ora si tratta con lo Sporting CP

Il Napoli è interessato ad Alisson Santos, ma lo Sporting Lisbona ha messo in stand-by la cessione.

Il Napoli sta valutando un possibile acquisto per la fascia sinistra, con un tentativo in corso per Alisson Santos dello Sporting.

