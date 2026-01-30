Alex Langer le domande di un facitore di pace

Alex Langer era un pacifista e ambientalista che ha dedicato la vita a promuovere il dialogo e la pace. Aveva uno sguardo lungimirante, capace di anticipare problemi legati a crisi ambientali e sociali. Anche lui, come Giona, si chiedeva spesso se il mondo fosse disposto ad ascoltare le sue domande e le sue proposte. La sua figura rimane un esempio di impegno e coerenza in un’epoca di sfide globali.

Il convegno Da oggi la tre giorni a Verona a 80 anni dalla nascita e 30 dalla morte. Convivenza interetnica, pacifismo nonviolento, conversione ecologica: le sue urgenze, le stesse di oggi È stato definito un profeta che vedeva molto lontano. Lui stesso si ispirava alla figura biblica di Giona, il profeta contro voglia, e si chiedeva: «Quante Chernobyl, quanti incendi nel Golfo, quante guerre, quanti attentati, quanta deforestazione, quanti studi e previsioni catastrofiche ci occorreranno per prendere le nostre misure e digiunare?».

