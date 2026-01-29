Verona ricorda Alexander Langer | tre giorni di riflessione su pace dialogo e nonviolenza

Verona si prepara a ricordare Alexander Langer con tre giorni di incontri e riflessioni. Dal 30 gennaio all’1 febbraio 2026, la città ospiterà il convegno nazionale “Alexander Langer, facitore di pace”. L’evento celebra i trent’anni dalla sua morte e gli ottant’anni dalla nascita di una figura che ha lasciato il segno nel pacifismo e nell’ecologismo europeo.

Verona ospiterà dal 30 gennaio all'1 febbraio 2026 il convegno nazionale “Alexander Langer, facitore di pace”, un appuntamento pensato per ricordare i trent’anni dalla morte e gli ottant’anni dalla nascita di una delle figure più originali del pacifismo e dell’ecologismo politico europeo. L’iniziativa prende le mosse dal legame profondo che Langer ebbe con la città scaligera, scelta come luogo di vita e di impegno, e dalle numerose esperienze culturali e politiche che qui trovarono forma. L’obiettivo dichiarato è interrogarsi su ciò che di quell’eredità resta oggi e su quanto il cosiddetto “metodo Langer” continui a offrire strumenti utili per leggere il presente e orientare l’azione pubblica.🔗 Leggi su Veronasera.it

