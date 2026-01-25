La famiglia di Alex Pretti, ucciso dagli agenti dell’ICE a Minneapolis, esprime frustrazione per la mancanza di risposte da parte delle autorità. Michael e Susan Pretti chiedono chiarimenti su quanto accaduto, ma finora non hanno avuto modo di ottenere informazioni ufficiali o dettagli sulla vicenda. La loro situazione evidenzia le difficoltà nel ricevere trasparenza in un caso di grande impatto personale e pubblico.

Michael e Susan Pretti piangono loro figlio Alex, ucciso dagli agenti dell’ICE a Minneapolis. “ Non riesco a ottenere informazioni da nessuno. La polizia mi ha detto di chiamare la polizia di frontiera, ma la polizia di frontiera è chiusa e gli ospedali non rispondono alle domande “, ha detto ad Associated Press il padre. “Si preoccupava per quelle persone e sapeva che era sbagliato, quindi ha partecipato alle proteste. Ne abbiamo discusso con lui circa due settimane fa dicendogli di andare avanti e protestare ma di non farsi coinvolgere, di non fare nulla di stupido, in sostanza”, ha affermato ancora Michael. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Minneapolis, la famiglia di Alex Pretti: "Polizia e ospedali non rispondono alle nostre domande"

Minneapolis, veglia per Alex PrettiA Minneapolis, nel Whittier Park, si è svolta una veglia in ricordo di Alex Pretti, infermiere di 37 anni ucciso durante un'operazione della Border Patrol.

Proteste a Minneapolis dopo la morte di Alex Pretti: tensione e accuse incrociateA Minneapolis si sono registrate proteste in seguito alla morte di Alex Jeffrey Pretti, 37 anni, infermiere presso il dipartimento dei veterani.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: La famiglia di Renee Good si affida al team legale Romanucci & Blandin; La giustizia, il potere e la lezione di Minneapolis; Che storia c’è dietro le foto del bambino portato via dall’ICE a Minneapolis; Famiglia vittima Minneapolis, 'da governo Trump menzogne ripugnanti'.

Proteste a Minneapolis dopo l'uccisione di un uomo. Trump: 'Agenti patrioti'. Testimone: 'Era disarmato'Alex Jeffrey Pretti era un infermiere del dipartimento dei veterani di 37 anni. Trump: 'Le autorità locali incitano all'insurrezione'. Deportata bimba di 2 anni (ANSA) ... ansa.it

Minneapolis, la famiglia di Alex Pretti: Polizia e ospedali non rispondono alle nostre domande(LaPresse) Michael e Susan Pretti piangono loro figlio Alex, ucciso dagli agenti dell'ICE a Minneapolis. Non riesco a ottenere informazioni ... stream24.ilsole24ore.com

Michael Pretti, padre di Alex Pretti, l'infermiere di origini italiane ucciso a Minneapolis dalla Border Patrol, racconta al Corriere che entrambi i lati della sua famiglia sono immigrati dal nord Italia. Michael e sua moglie Susan vivono in Colorado e hanno appreso - facebook.com facebook

USA | "Vi preghiamo di far conoscere la verità su nostro figlio. Era un brav'uomo": è l'appello lanciato dai genitori di Alex Pretti, il 37enne ucciso da un agente federale a Minneapolis. "Le menzogne ripugnanti e disgustose diffuse dall'amministrazione Trump su x.com