Sabato 31 gennaio, Alessandro Tersigni sarà ospite a ‘Verissimo’. L’attore, molto apprezzato nelle fiction italiane, si prepara a parlare dei suoi ultimi progetti e della sua vita privata. I fan attendono con curiosità le sue parole, soprattutto dopo il successo recente e le storie d’amore che ha condiviso pubblicamente.

È uno dei volti più amati delle fiction italiane e sabato 31 gennaio sarà ospite a ‘Verissimo’ proprio per presentare uno dei suoi ultimi lavori. È il romano Alessandro Tersigni, tra i protagonisti della serie ‘Una nuova vita’ in onda su Canale 5. A Silvia Toffanin si racconterà come attore, marito e papà. Alessandro Tersigni: chi è. Nato a Roma l’11 ottobre del 1979, Alessandro Tersigni ha sognato per molto tempo una vita nell’arte. Da ragazzino, infatti, è stato cantore presso a Schola Puerorum Cappella Sistina diretta dal Maestro Mons. Domenico Bartolucci ma ha, successivamente, deciso di intraprendere una carriera diversa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Alessandro Tersigni ospite a ‘Verissimo’. Amori e vita privata dell’ex gieffino

Alessandro Tersigni approda su Canale 5 con la nuova fiction

Argomenti discussi: L'attore Alessandro Tersigni racconta la nascita prematura della figlia: Ho avuto paura di perderla; Alessandro Tersigni: Con le serie tv è arrivato il successo, rifarei Grande Fratello; In onda dal 28 gennaio in prima serata Una nuova vita; Una nuova vita, il cast della miniserie con Anna Valle da stasera in tv.

