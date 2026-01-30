Samira Lui ospite a ‘Verissimo’ | ecco quando Vita privata e altre curiosità

Questa sera Samira Lui sarà ospite a ‘Verissimo’. La showgirl si svelerà di fronte alle telecamere, parlando della sua vita privata e di alcune curiosità che ancora non aveva condiviso. Da anni è presente nelle case degli italiani con ‘La ruota della fortuna’ e ora ha deciso di aprire un po’ di più il suo mondo.

Samira Lui entra ogni sera nelle case degli italiani grazie al fortunato show 'La ruota della fortuna' e ora è finalmente pronta a raccontarsi in una profonda intervista. Silvia Toffanin la accoglierà nello studio di ' Verissimo ' domenica 1° febbraio. Chi è Samira Lui. Nata a San Daniele del Friuli il 6 marzo 1998, da madre italiana e padre senegalese. È cresciuta con sua madre a Colloredo di Monte Albano dove si è diplomata come geometra. Una volta conseguito il diploma si è trasferita a Milano per studiare cinema all'Università e qui ha intrapreso la carriera di modella e hostess. Il mondo dello spettacolo.

Samira Lui torna a parlare del successo in TV e nella vita privata.

Samira Lui si prepara a rispondere alle accuse di Fabrizio Corona.

Samira Lui in lacrime a Verissimo emozioni, carriera e dolore del passato

