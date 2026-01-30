Alcaraz vomita | Che mi succede? Poi la rimonta | batte Zverez 7-5 dopo 5 ore e mezza
Dopo una battaglia lunga oltre cinque ore, Carlos Alcaraz riesce alla fine a vincere contro Alexander Zverev in una semifinale che resterà nella storia. L’incontro inizia con Alcaraz che si sente male, vomita e chiede “Che mi succede?”. Poi, nonostante il momento difficile, si rimette in piedi e risale la partita, portandosi a casa la vittoria in cinque set combattuti punto a punto. È stata una sfida intensa, con colpi spettacolari e momenti di grande tensione, che ha tenuto il pubblico incollato alla sedia fino all’
Una battaglia epica, è proprio il caso di descriverla così, la semifinale tra Carlos Alcaraz e Alexander Zverev vinta dallo spagnolo dopo oltre cinque ore e 27 minuti di gioco con il punteggio di 6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 7-5. Una partita incredibile che sembrava volgere definitivamente a favore del tedesco dopo il vomito a causa dei crampi dello spagnolo a metà del terzo set. E invece il numero uno del mondo ce la fa, lottando, ma grandi applausi anche a Sasha che fino all'ultimo è stato vicinissimo alla finale di domenica. Le parole di Alcaraz. " Crederci, crederci sempre fino alla fine. Bisogna credere in se stessi e lottare sempre, alla metà del terzo set fisicamente è stato uno dei match più duri, forse il più duro di tutti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Alcaraz vomita: "Che mi succede?". Poi batte Zverez
La semifinale tra Carlos Alcaraz e Alexander Zverev si è conclusa con una vittoria epica dello spagnolo dopo più di cinque ore di partita.
Australian Open: super rimonta di Alcaraz, batte Zverez e conquista la finale 7-5 dopo 5 ore e mezza. Ora Sinner-Djokovic
Carlos Alcaraz conquista la finale degli Australian Open dopo una rimonta incredibile contro Zverev.
Argomenti discussi: Alcaraz sta male e vomita: cosa è successo; Alcaraz, psicodramma agli Australian Open: Non so cosa mi sta succedendo, ho vomitato. Terzo set perso. Zverev protesta: Li state proteggendo; Alcaraz vomita durante il suo match contro Zverev in Australia.
Alcaraz sta male e vomita: cosa è successoLo spagnolo numero uno del mondo ha un malore in campo nel corso della semifinale degli Australian Open contro il tedesco Zverev: nonostante tutto, vince un'epica battaglia al quinto set ... msn.com
Alcaraz, problemi fisici agli Australian Open: «Non so cosa mi sta succedendo, ho vomitato». Zverev protestaMELBOURNE – Stavolta è Carlos Alcaraz a fermarsi per il caldo. Nella semifinale degli Australian Open, avanti di due set a zero contro Alexander Zverev (6-4, ... thesocialpost.it
Strappi e vomito per Carlitos Alcaraz ha detto al suo allenatore che sta vomitando. «Ho vomitato. Non so cosa mi stia succedendo. Devo prendere qualcosa » E sembra che stia soffrendo a causa del caldo. Le polemiche di Zverev per il medical timeout p - facebook.com facebook
