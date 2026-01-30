Dopo una battaglia lunga oltre cinque ore, Carlos Alcaraz riesce alla fine a vincere contro Alexander Zverev in una semifinale che resterà nella storia. L’incontro inizia con Alcaraz che si sente male, vomita e chiede “Che mi succede?”. Poi, nonostante il momento difficile, si rimette in piedi e risale la partita, portandosi a casa la vittoria in cinque set combattuti punto a punto. È stata una sfida intensa, con colpi spettacolari e momenti di grande tensione, che ha tenuto il pubblico incollato alla sedia fino all’

Una battaglia epica, è proprio il caso di descriverla così, la semifinale tra Carlos Alcaraz e Alexander Zverev vinta dallo spagnolo dopo oltre cinque ore e 27 minuti di gioco con il punteggio di 6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 7-5. Una partita incredibile che sembrava volgere definitivamente a favore del tedesco dopo il vomito a causa dei crampi dello spagnolo a metà del terzo set. E invece il numero uno del mondo ce la fa, lottando, ma grandi applausi anche a Sasha che fino all'ultimo è stato vicinissimo alla finale di domenica. Le parole di Alcaraz. " Crederci, crederci sempre fino alla fine. Bisogna credere in se stessi e lottare sempre, alla metà del terzo set fisicamente è stato uno dei match più duri, forse il più duro di tutti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Ilgiornale.it - Alcaraz vomita: "Che mi succede?". Poi la rimonta: batte Zverez 7-5 dopo 5 ore e mezza

Approfondimenti su Alcaraz Zverev

Ultime notizie su Alcaraz Zverev

Argomenti discussi: Alcaraz sta male e vomita: cosa è successo; Alcaraz, psicodramma agli Australian Open: Non so cosa mi sta succedendo, ho vomitato. Terzo set perso. Zverev protesta: Li state proteggendo; Alcaraz-Zverev 6-4, 7-6, 6-7 6-7, 1-3, la diretta: la semifinale va al quinto set, Carlos spreca due palle del controbreak. A seguire...; Alcaraz vomita durante il suo match contro Zverev in Australia.

