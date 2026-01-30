Alcaraz vomita | Che mi succede? Poi batte Zverez

La semifinale tra Carlos Alcaraz e Alexander Zverev si è conclusa con una vittoria epica dello spagnolo dopo più di cinque ore di partita. Alcaraz, visibilmente stanco, ha anche vomitato sul campo chiedendosi cosa gli stesse succedendo, prima di riuscire a battere il tedesco in cinque set combattuti fino all’ultimo punto.

Una battaglia epica, è proprio il caso di descriverla così, la semifinale tra Carlos Alcaraz e Alexander Zverev vinta dallo spagnolo dopo oltre cinque ore e mezzo di gioco con il punteggio di 6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 7-5. Una partita incredibile che sembrava volgere definitivamente a favore del tedesco dopo il vomito a causa dei crampi dello spagnolo a metà del terzo set. E invece il numero uno del mondo ce la fa, lottando, ma grandi applausi anche a Sasha che fino all'ultimo è stato vicinissimo alla finale di domenica. Le parole di Alcaraz. " Crederci, crederci sempre fino alla fine. Bisogna credere in se stessi e lottare sempre, alla metà del terzo set fisicamente è stato uno dei match più duri, forse il più duro di tutti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Carlos Alcaraz supera Zverev in cinque ore e ventacinque minuti, vincendo in rimonta e conquistando la finale degli Australian Open.

Alcaraz si ferma durante il terzo set all'Australian Open, vomita e perde il ritmo contro Zverev.

Alcaraz sta male e vomita: cosa è successoLo spagnolo numero uno del mondo ha un malore in campo nel corso della semifinale degli Australian Open contro il tedesco Zverev: nonostante tutto, vince un'epica battaglia al quinto set ... msn.com

Alcaraz, problemi fisici agli Australian Open: «Non so cosa mi sta succedendo, ho vomitato». Zverev protestaMELBOURNE – Stavolta è Carlos Alcaraz a fermarsi per il caldo. Nella semifinale degli Australian Open, avanti di due set a zero contro Alexander Zverev (6-4, ... thesocialpost.it

Strappi e vomito per Carlitos Alcaraz ha detto al suo allenatore che sta vomitando. «Ho vomitato. Non so cosa mi stia succedendo. Devo prendere qualcosa » E sembra che stia soffrendo a causa del caldo. Le polemiche di Zverev per il medical timeout p - facebook.com facebook