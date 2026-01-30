Alcaraz primo finalista agli Australian Open Zverez piegato dopo oltre cinque ore

Carlos Alcaraz si prepara a giocare la finale degli Australian Open dopo aver battuto Zverez in una sfida lunga più di cinque ore. È il primo finalista del torneo, che si sta giocando sul cemento di Melbourne Park. La partita è stata una battaglia intensa, con Alcaraz che ha mostrato grande solidità e determinazione per conquistare il passaggio del turno.

AGI  - Carlos Alcaraz  è il primo  finalista  dell' Australian Open maschile, primo  Slam stagionale  in corso sul cemento di  Melbourne Park. Il  campione spagnolo, primo  favorito del tabellone  e  leader della classifica mondiale, ha piegato in  semifinale  il tedesco  Alexander Zverev, numero 3 del tabellone e del  ranking Atp, in  cinque set  con il punteggio di 6-4 7-6(5) 6-7(3) 6-7(4) 7-5, maturato in  5 ore e 26 minuti di battaglia. Crampi per Alcaraz e proteste di Zverev . Vinti i primi due set,  Alcaraz  ha accusato  crampi  nel terzo, chiedendo il  medical time-out  e scatenando le proteste del rivale, che nel quinto e ultimo parziale non ha sfruttato il servizio sul 5-4 in proprio favore. 🔗 Leggi su Agi.it

