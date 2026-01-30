alcaraz primo finalista agli australian open zverez piegato dopo oltre cinque ore

Carlos Alcaraz si prepara a giocare la finale degli Australian Open dopo aver battuto Zverez in una sfida lunga più di cinque ore. È il primo finalista del torneo, che si sta giocando sul cemento di Melbourne Park. La partita è stata una battaglia intensa, con Alcaraz che ha mostrato grande solidità e determinazione per conquistare il passaggio del turno.

AGI - Carlos Alcaraz è il primo finalista dell' Australian Open maschile, primo Slam stagionale in corso sul cemento di Melbourne Park. Il campione spagnolo, primo favorito del tabellone e leader della classifica mondiale, ha piegato in semifinale il tedesco Alexander Zverev, numero 3 del tabellone e del ranking Atp, in cinque set con il punteggio di 6-4 7-6(5) 6-7(3) 6-7(4) 7-5, maturato in 5 ore e 26 minuti di battaglia. Crampi per Alcaraz e proteste di Zverev . Vinti i primi due set, Alcaraz ha accusato crampi nel terzo, chiedendo il medical time-out e scatenando le proteste del rivale, che nel quinto e ultimo parziale non ha sfruttato il servizio sul 5-4 in proprio favore. 🔗 Leggi su Agi.it

Carlos Alcaraz ha conquistato la finale degli Australian Open dopo una battaglia lunga e combattuta contro Alexander Zverev.

Mancano pochi minuti all’inizio della semifinale agli Australian Open 2026 tra Carlos Alcaraz e Alexander Zverev.

Argomenti discussi: In campo Alcaraz e Zverev. Lo spagnolo vince i primi due set e poi accusa crampi. Il terzo a Zverev; Sinner-Alcaraz e la corsa al n. 1 Atp: il ranking; Alcaraz e Zverev avanzano verso i quarti di finale; Forza e coraggio per ciò che sta accadendo in Spagna: la scritta di Alcaraz dopo la vittoria….

