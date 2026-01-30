Carlos Alcaraz è il primo finalista degli Australian Open

Carlos Alcaraz ha conquistato la finale degli Australian Open dopo una battaglia lunga e combattuta contro Alexander Zverev. La partita è stata emozionante e incerta fino all’ultimo punto, con Alcaraz che ha dimostrato grande tenacia e lucidità. Ora aspetta di scoprire chi vincerà l’altra semifinale.

Il tennista numero 1 al mondo Carlos Alcaraz è in finale agli Australian Open dopo aver battuto il numero 3 Alexander Zverev al quinto set, con il punteggio di 6-4, 7-6 (7-5), 6-7 (3-7), 6-7 (4-7), 7-5. L’Australian Open è un torneo del Grande Slam, cioè uno dei più importanti del tennis. È stata una partita lunghissima, incerta e spettacolare, in cui son successe tante cose. Alcaraz, 22 anni, l’ha cominciata dominando, come gli capita spesso quando l’avversario non è Jannik Sinner. Nel terzo set e in parte del quarto però ha abbassato il suo livello di gioco, per colpa dei crampi e forse di un problema fisico alla parte superiore della gamba destra. 🔗 Leggi su Ilpost.it

Argomenti discussi: Carlos Alcaraz non perde un metro e vince anche il secondo set: Alex de Minaur affranto; In campo Alcaraz e Zverev. Lo spagnolo vince i primi due set e poi accusa crampi. Il terzo a Zverev; Alcaraz ride: 'Servizio alla Djokovic? Ho il copyright'. VIDEO; Whoop, cos’è il braccialetto che Alcaraz è stato costretto a togliere e perché è vietato.

Alexander Zverev furioso dopo il medical time out di Carlos Alcaraz: Sto**ate, li state proteggendo entrambi. Si riferiva anche a Jannik Sinner?AUSTRALIAN OPEN 2026 - Il n. 3 del tabellone si è duramente sfogato con il supervisor Andreas Egli dopo che a Carlos Alcaraz è stato concesso medical timeout. eurosport.it

Perché Alcaraz non poteva chiamare il medical time-out contro Zverev: cosa dice il regolamentoTerrà banco ancora per molto tempo l'interruzione che ha visto protagonista lo spagnolo Carlos Alcaraz nel corso del terzo set della prima semifinale ... oasport.it

Cosa sta succedendo a Melbourne Il clima alla Rod Laver Arena è diventato improvvisamente elettrico, quasi surreale. Quella che doveva essere la marcia trionfale di Carlos Alcaraz verso la finale degli Australian Open si è trasformata, in pochi minuti, in - facebook.com facebook

Problemi fisici per Carlos Alcaraz Dopo due set di totale controllo, a metà del terzo lo spagnolo avverte un problema e viene autorizzato un medical time-out di 3’ x.com