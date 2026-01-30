LIVE Alcaraz-Zverev Australian Open 2026 in DIRETTA | pochi minuti al via si decide il primo finalista

Mancano pochi minuti all’inizio della semifinale agli Australian Open 2026 tra Carlos Alcaraz e Alexander Zverev. L’iberico ha dimostrato di essere in forma e di aver dominato i suoi incontri fin qui, lasciando poche chance agli avversari. Ora, tutto si risolve in questa partita: chi vince si assicura il primo posto in finale. La tensione è alle stelle e i tifosi sono in attesa di vedere quale campione avanzerà.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4.19 Nella prima settimana di torneo l'iberico ha convinto appassionati ed addetti ai lavori, concedendo solamente le briciole agli avversari, al netto di qualche piccolissimo passaggio a vuoto. 4.16 Alcaraz insegue la prima finale in carriera agli Australian Open. Quest'anno lo spagnolo 'si sta dimostrando competitivo anche nelle condizioni di gioco australiane, che fino ad ora erano sembrate essere il suo tallone d'Achille. 4.13 Sfida di lusso sulla Rod Laver Arena per stabilire il primo finalista Slam di questa stagione: il numero uno del mondo affronta il numero tre in una partita che si preannuncia spettacolare.

