Alcaraz primo finalista agli Australian Open Zverev piegato dopo oltre cinque ore
Carlos Alcaraz ha conquistato la finale degli Australian Open dopo una battaglia lunga e estenuante contro Alexander Zverev. La partita è durata oltre cinque ore e si è conclusa con un punteggio molto combattuto, 6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 7-5. Alcaraz ha dovuto stringere i denti, anche quando ha avuto i crampi alla fine del terzo set, ma alla fine ha avuto la meglio e si prepara alla grande finale.
AGI - Carlos Alcaraz si è qualificato per la finale degli Australian Open al termine di una sfida epica contro Alexander Zverev, battuto in cinque set con il punteggio di 6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 7-5, dopo aver lottato contro i crampi che lo hanno afflitto alla fine del terzo set. L'avversario di Alcaraz uscirà dalla seconda semifinale tra Jannik Sinner e Novak Djokovic che inizia a seguire sulla Rod Laver Arena. Lo spagnolo ha conquistato la sua prima finale nello Slam di Melbourne e diventa l'atleta più giovane a qualificarsi per le finali di tutti gli Slam da Jim Courier. Crampi per Alcaraz e proteste di Zverev . 🔗 Leggi su Agi.it
Approfondimenti su AustralianOpen Tennis
Alcaraz primo finalista agli Australian Open, Zverez piegato dopo oltre cinque ore
Carlos Alcaraz si prepara a giocare la finale degli Australian Open dopo aver battuto Zverez in una sfida lunga più di cinque ore.
Australian Open 2026, Alcaraz in finale: Zverev sconfitto dopo una battaglia di cinque ore e mezza
Carlos Alcaraz si prende la finale degli Australian Open 2026 dopo una maratona di cinque ore e mezza.
Ultime notizie su AustralianOpen Tennis
Argomenti discussi: In campo Alcaraz e Zverev. Lo spagnolo vince i primi due set e poi accusa crampi. Il terzo a Zverev; Sinner-Alcaraz e la corsa al n. 1 Atp: il ranking; Alcaraz e Zverev avanzano verso i quarti di finale; Forza e coraggio per ciò che sta accadendo in Spagna: la scritta di Alcaraz dopo la vittoria….
Carlos Alcaraz supera i crampi e piega Zverev dopo una infinita maratona agli Australian OpenIl primo finalista del tabellone di singolare maschile degli Australian Open 2026 di tennis è lo spagnolo Carlos Alcaraz, che piega dopo 5 ore e 26 minuti ... oasport.it
Impresa di Alcaraz: lo spagnolo trema ma batte Zverev al quinto set e vola in finale agli Australian Open. A seguire Sinner-DjokovicEntra nel vivo la semifinale tra Alcaraz e Zverev, adesso al quarto set con lo spagnolo avanti. Carlos, dopo aver vinto i primi due parziali, sta accusando un problema fisico e rischia la ... ilmessaggero.it
Carlos Alcaraz è il primo finalista degli Australian Open. Lo spagnolo n.1 al mondo si è imposto solo al quinto set su Alexander Zverev con il punteggio di 6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 7-5. Nel corso del terzo set, Alcaraz, mentre era avanti due set a zero, ha iniziato ad a x.com
Buongiorno Italia In palio c'è la terza finale consecutiva agli Australian Open per Jannik Sinner! Guarda il match contro Djokovic in chiaro su NOVE e su Eurosport 1 dalle 9:30 - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.