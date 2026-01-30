Carlos Alcaraz ha conquistato la finale degli Australian Open dopo una battaglia lunga e estenuante contro Alexander Zverev. La partita è durata oltre cinque ore e si è conclusa con un punteggio molto combattuto, 6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 7-5. Alcaraz ha dovuto stringere i denti, anche quando ha avuto i crampi alla fine del terzo set, ma alla fine ha avuto la meglio e si prepara alla grande finale.

AGI - Carlos Alcaraz si è qualificato per la finale degli Australian Open al termine di una sfida epica contro Alexander Zverev, battuto in cinque set con il punteggio di 6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 7-5, dopo aver lottato contro i crampi che lo hanno afflitto alla fine del terzo set. L'avversario di Alcaraz uscirà dalla seconda semifinale tra Jannik Sinner e Novak Djokovic che inizia a seguire sulla Rod Laver Arena. Lo spagnolo ha conquistato la sua prima finale nello Slam di Melbourne e diventa l'atleta più giovane a qualificarsi per le finali di tutti gli Slam da Jim Courier. Crampi per Alcaraz e proteste di Zverev . 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Alcaraz primo finalista agli Australian Open, Zverev piegato dopo oltre cinque ore

Approfondimenti su AustralianOpen Tennis

Carlos Alcaraz si prepara a giocare la finale degli Australian Open dopo aver battuto Zverez in una sfida lunga più di cinque ore.

Carlos Alcaraz si prende la finale degli Australian Open 2026 dopo una maratona di cinque ore e mezza.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su AustralianOpen Tennis

Argomenti discussi: In campo Alcaraz e Zverev. Lo spagnolo vince i primi due set e poi accusa crampi. Il terzo a Zverev; Sinner-Alcaraz e la corsa al n. 1 Atp: il ranking; Alcaraz e Zverev avanzano verso i quarti di finale; Forza e coraggio per ciò che sta accadendo in Spagna: la scritta di Alcaraz dopo la vittoria….

Carlos Alcaraz supera i crampi e piega Zverev dopo una infinita maratona agli Australian OpenIl primo finalista del tabellone di singolare maschile degli Australian Open 2026 di tennis è lo spagnolo Carlos Alcaraz, che piega dopo 5 ore e 26 minuti ... oasport.it

Impresa di Alcaraz: lo spagnolo trema ma batte Zverev al quinto set e vola in finale agli Australian Open. A seguire Sinner-DjokovicEntra nel vivo la semifinale tra Alcaraz e Zverev, adesso al quarto set con lo spagnolo avanti. Carlos, dopo aver vinto i primi due parziali, sta accusando un problema fisico e rischia la ... ilmessaggero.it

Carlos Alcaraz è il primo finalista degli Australian Open. Lo spagnolo n.1 al mondo si è imposto solo al quinto set su Alexander Zverev con il punteggio di 6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 7-5. Nel corso del terzo set, Alcaraz, mentre era avanti due set a zero, ha iniziato ad a x.com

Buongiorno Italia In palio c'è la terza finale consecutiva agli Australian Open per Jannik Sinner! Guarda il match contro Djokovic in chiaro su NOVE e su Eurosport 1 dalle 9:30 - facebook.com facebook