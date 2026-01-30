Carlos Alcaraz si prende la finale degli Australian Open 2026 dopo una maratona di cinque ore e mezza. Ha battuto Alexander Zverev in una semifinale che resterà nella memoria, conclusa con il punteggio di 6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 7-5. Una partita lunga, piena di emozioni e colpi di scena, che ha messo in mostra tutta la forza e la determinazione dei due tennisti. Ora il giovane spagnolo si prepara a giocarsi il titolo in un torneo che ha già regalato spettac

Carlos Alcaraz ha vinto la prima semifinale degli Australian Open 2026 contro Alexander Zverev. Lo spagnolo ha avuto la meglio in un match epico, terminato con il punteggio di 6-4 7-6 6-7 6-7 7-5 dopo cinque ore e 27 minuti. Quella andata in scena sulla Rod Laver Arena del Melbourne Park è stata una sfida incredibile, segnata dai crampi e dai problemi fisici accusati dal n°1 del mondo a partire dalla metà del terzo set. Non sono mancate le lamentele da parte del tedesco, n°3 Atp, non contento del fatto che Alcaraz stesse ricorrendo al medical time-out nonostante questo non venga concesso, per regolamento, in caso di crampi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Australian Open 2026, Alcaraz in finale: Zverev sconfitto dopo una battaglia di cinque ore e mezza

Carlos Alcaraz ha battuto Zverev in una semifinale lunga e appassionante agli Australian Open.

