Australian Open 2026 Alcaraz batte i crampi e Zverev | è in finale

La semifinale tra Alcaraz e Zverev è stata una battaglia lunga e intensa. Alcaraz, nonostante i crampi, ha resistito fino alla fine, superando Zverev in una sfida che passerà alla storia del torneo. La partita, durata cinque ore e mezza, è stata tra le più lunghe mai disputate a Melbourne e ha regalato emozioni fino all’ultimo punto.

Una semifinale che resterà negli annali del tennis. Carlos Alcaraz e Alexander Zverev hanno dato vita a una partita incredibile sulla Rod Laver Arena, durata cinque ore e mezza (la terza più lunga di sempre nella storia del torneo) e intrisa di colpi di scena e ribaltamenti di fronte. Alla fine, sotto il sole cocente di Melbourne, l'ha spuntata lo spagnolo numero uno del mondo, capace di resistere ai crampi e alla rimonta del tedesco, che sotto due set a zero era riuscito a portare il match al quinto. Il punteggio recita 6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 7-5. Grandi rimpianti per il 28enne di Amburgo, che ha avuto la possibilità di servire per la partita nel decimo gioco.

Alcaraz-Zverev agli Australian Open 2026: crampi, medical timeout e spunto di polemica La semifinale tra Alcaraz e Zverev agli Australian Open 2026 si è complicata improvvisamente.

Australian Open, crampi per Alcaraz. E il medical time out fa infuriare Zverev. Crampi per Carlos Alcaraz agli Australian Open 2026? Oggi, venerdì 30 gennaio, il tennista spagnolo sfida Alexander Zverev nella semifinale dello Slam di Melbourne, in cui ha accusato qualche dolore.

