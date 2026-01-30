Match epico agli Australian Open | Alcaraz batte Zverev e i crampi in cinque ore e mezza è in finale Per il tedesco è l’ennesima caduta sul più bello

Carlos Alcaraz ha battuto Zverev in una semifinale lunga e appassionante agli Australian Open. La partita è durata più di cinque ore, con il match che si è deciso solo al quinto set, dopo due tie-break e tanti colpi di scena. Per il tedesco, un’altra delusione dopo aver sfiorato la finale, mentre lo spagnolo vola in finale con grande energia. La sfida resterà nella memoria degli appassionati per la sua intensità e spettacolarità.

Cinque ore e 26 minuti di gioco. 6-5, 7-6, 6-7, 6-7, 7-5. La semifinale degli Australian Open tra Carlos Alcaraz e Alexander Zverev è stata folle. Alla fine vince lo spagnolo, nonostante i crampi nel terzo set. Alcaraz aveva vinto i primi due parziali, ma nel terzo quasi non si muoveva al punto da far pensare quasi a un ritiro. Poi un medical time – out sul 5-4 al terzo ( concessione che non è piaciuta ad Alexander Zverev ), che ha migliorato ma non di molto la sua condizione. Zverev da lì ha alzato il livello, ha vinto il terzo e il quarto set al tie break, ma è caduto sul più bello. Al quinto set infatti il tedesco ha anche servito per il match sul 5-4, ma ha subito un match da un Alcaraz che ha scovato in fondo al suo corpo delle energie per portare a termine un’impresa epica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La semifinale tra Alcaraz e Zverev è stata una battaglia lunga e intensa.

Questa sera si gioca l’ultimo set tra Alcaraz e Zverev agli Australian Open 2026.

