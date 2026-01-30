Dopo aver vissuto un lungo psicodramma in campo, Alcaraz riesce a vincere in cinque set, ma non senza difficoltà. Dopo aver vomitato durante il match, il tennista spagnolo ha mostrato di aver passato momenti complicati. Zverev invece si arrabbia per il medical time-out, accusando i medici di aver curato i crampi a suo avviso troppo facilmente e protestando contro quello che definisce un trattamento favorevole. La partita si è accesa tra polemiche e momenti di tensione.

DALLA NOSTRA INVIATAMELBOURNE - Rovente, poi freddoloso, comunque meteoropatico, affascinante Australian Open. Il malore per il caldo umido, questa volta, colpisce Carlos Alcaraz che con la forza della disperazione e un coraggio da leone resta aggrappato a due sogni: la prima finale a Melbourne e il Grande Slam della carriera, che domenica vorrebbe conquistare a 22 anni, più giovane tennista della storia, contro il vincente di Sinner-Djokovic. Per lui sembrava finita; invece no, gli dei del tennis hanno altro in programma. Vince 6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 7-6 in 5 ore e 27’. Avanti di due set (6-4, 7-6) con il tedesco Sascha Zverev nella semifinale di oggi - venerdì 30 gennaio - del primo Slam della stagione, due parziali dominati con il carisma del capo branco, sul punteggio di 4-4 nel terzo il numero uno del mondo ha un passaggio a vuoto. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Alcaraz, lo psicodramma e poi la vittoria in cinque set: «Cosa succede? Ho vomitato». Zverev attacca: «Sono crampi! Li proteggete»

Approfondimenti su Alcaraz Zverev

Durante la partita tra Alcaraz e Zverev, il tedesco ha protestato contro le decisioni del giudice di fermare il gioco per un medical time-out.

L’azzurro Sinner si prepara a entrare in campo mentre Alcaraz, dopo aver vinto i primi due set, comincia a mostrare segni di affaticamento.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Alcaraz Zverev

Argomenti discussi: Alcaraz, psicodramma agli Australian Open: Non so cosa mi sta succedendo, ho vomitato. Terzo set perso. Zverev protesta: Li state proteggendo; Alcaraz sta male e vomita: cosa è successo; Semifinale dramma: Alcaraz con i crampi batte Zverev in 5 set; Zverev esplode mentre Alcaraz sta male: Che stronzate, state proteggendo lui e Sinner ogni volta.

Zverev esplode mentre Alcaraz sta male: Che stronzate, state proteggendo lui e Sinner ogni voltaSfogo plateale di Zverev dopo i problemi fisici di Alcaraz nella prima semifinale degli Australian Open. Il tedesco accusa Carlos e anche Jannik di ricevere trattamento preferenziale. fanpage.it

Alcaraz, psicodramma agli Australian Open contro Zverev, ma vince: «Cosa succede? Ho vomitato». I dolori, poi le lacrime di gioia. Il tedesco attacca: «Sono crampi! Li state ...I crampi di Carlos Alcaraz, oggi: lo spagnolo vince i primi due set e inizia ad accusare dolori alle gambe, poi vince al quinto. Le proteste del tedesco per il medical time-out: «È incredibile che ven ... corriere.it

Alcaraz è il primo finalista a Melbourne.Match infinito con psicodramma.Battuto Zverev. Crampi e nausea per lo spagnolo. Sinner e Djokovic si affrontano in un duello tra presente e leggenda,con il cemento di Melbourne che trema sotto i loro colpi. x.com

Zverev esplode mentre Alcaraz sta male: "Che stronzate, state proteggendo lui e Sinner ogni volta" La semifinale degli Australian Open tra Alcaraz e Zverev ha regalato anche un vero e proprio psicodramma, con tanto di polemica. Tutto è nato dai problemi fisi - facebook.com facebook