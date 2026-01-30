Durante la semifinale degli Australian Open 2026, Carlos Alcaraz ha chiesto un medical time-out a causa di un crampo. Mentre lo spagnolo si fermava, Zverev si infuriava, convinto che fosse un modo per perdere tempo. Alcaraz, in vantaggio di due set, ha mostrato subito di essere in difficoltà, costretto a giocare quasi da fermo per alcuni minuti. La partita si fa ancora più tesa, con Zverev che non nasconde la sua rabbia.

Nel corso del nono gioco del terzo set della prima semifinale di singolare maschile degli Australian Open 2026 di tennis, tra lo spagnolo Carlos Alcaraz ed il tedesco Alexander Zverev, l’iberico, in vantaggio di due set, ha accusato un problema fisico, giocando gran parte del game praticamente da fermo. Lo spagnolo ha iniziato a muoversi male nel corso del secondo quindici del game, è andato sotto 15-30, ma si è cavato d’impaccio dalla situazione, tenendo la battuta: al cambio di campo l’iberico ha chiesto ed ottenuto un medical timeout, che ha fatto infuriare Zverev. Il tedesco, infatti, si è lamentato con il giudice di sedia e con il supervisor, affermando che quelli dello spagnolo fossero crampi, e che quindi l’intervento del fisioterapista per 3 minuti non fosse legittimo. 🔗 Leggi su Oasport.it

Crampi per Alcaraz e medical time-out: non avrebbe potuto! Zverev si infuria!

Questa mattina a Melbourne Carlos Alcaraz ha dovuto interrompere il match contro Zverev per un crampo.

