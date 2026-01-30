Alcaraz batte Zverev e va in finale agli Australia Open | dramma in campo l' ultimo clamoroso punto

Carlos Alcaraz conquista la finale degli Australian Open dopo una battaglia lunga e intensa contro Alexander Zverev. La partita si è conclusa con un punteggio di 6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 7-5, in cinque set, con l’ultimo punto che ha lasciato il pubblico senza fiato. Alcaraz ha sofferto molto, soprattutto negli ultimi scambi, dopo aver avuto problemi di crampi nel terzo set. Alla fine, ha trovato la forza per chiudere la partita e conquistare il pass per l’ultimo atto del torneo.

Un'impresa: Carlos Alcaraz si qualifica per la finale degli Australian Open al termine di una sfida epica contro Alexander Zverev, battuto in cinque set con il punteggio di 6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 7-5, dopo aver lottato contro i crampi che lo hanno afflitto alla fine del terzo set. L'avversario di Alcaraz uscirà dalla seconda semifinale tra Jannik Sinner e Novak Djokovic che inizia a seguire sulla Rod Laver Arena. Lo spagnolo ha conquistato la sua prima finale nello Slam di Melbourne e diventa l'atleta più giovane a qualificarsi per le finali di tutti gli Slam da Jim Courier. Alcaraz era andato avanti di due set, poi nelle fasi finali del terzo ha avuto un principio di crampi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

La semifinale degli Australian Open 2026 tra Carlos Alcaraz e Alexander Zverev è durata oltre cinque ore, un match che resterà nella storia del tennis.

Carlos Alcaraz fa la storia agli Australian Open.

