La semifinale degli Australian Open 2026 tra Carlos Alcaraz e Alexander Zverev è durata oltre cinque ore, un match che resterà nella storia del tennis. Alcaraz ha vinto dopo un match intenso, segnato anche da un episodio di vomito sul campo. Alla fine, l’aspirante campione spagnolo si è qualificato per la finale, lasciando senza parole pubblico e avversario.

Ci sono partite che entrano di diritto nella leggenda, e la semifinale degli Australian Open 2026 tra Carlos Alcaraz e Alexander Zverev è una di queste. Dopo una maratona estenuante durata 5 ore e 27 minuti, un nuovo primato per il torneo, lo spagnolo ha strappato il pass per la finale con il punteggio di 6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 7-5. A soli 22 anni, il numero uno del mondo si trova ora a un solo passo dal completare il Career Grand Slam: vincere tutti e quattro i tornei più importanti del pianeta, un’impresa che lo renderebbe il più giovane di sempre a riuscirci. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eurosport Italia (@eurosportitalia) La sfida sembrava inizialmente in discesa per Alcaraz, avanti di due set e in pieno controllo. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Dopo 5 ore di match Alcaraz batte Zverev, il vomito e i campi e va in finale agli Australian Open 2026

Approfondimenti su Australian Open 2026

Carlos Alcaraz ha battuto Zverev in una semifinale lunga e appassionante agli Australian Open.

Carlos Alcaraz ha raggiunto la finale degli Australian Open dopo una partita lunga e difficile contro Zverev.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Australian Open 2026

Argomenti discussi: Perché ti svegli stanco anche se dormi 8 ore; Ad Amsterdam scatta Allfunds dopo offerta Deutsche Boerse da 5,3 mld; Eva Henger: Dopo l'operazione al seno non riuscivo più ad alzare il braccio. Mi hanno salvata con un intervento di 5 ore; Achille Costacurta torna sui social dopo il ritiro in India: Non ho resistito.

Alcaraz vomita: Che mi succede?. Poi la rimonta: batte Zverez 7-5- dopo 5 ore e mezzaLo spagnolo numero uno del mondo ha un malore in campo nel corso della semifinale degli Australian Open contro il tedesco Zverev: nonostante tutto, vince un'epica battaglia al quinto set ... msn.com

Conclusi dopo 5 ore colloqui tra Putin, Witkoff e KushnerSe hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento Consentless a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ... ansa.it

Rovente, poi freddoloso, comunque meteoropatico, affascinante Australian Open. Il malore per il caldo umido, questa volta, colpisce Carlos Alcaraz che con la forza della disperazione e un coraggio da leone resta aggrappato a due sogni: la prima finale a Mel - facebook.com facebook

Carlos Alcaraz è il primo finalista degli Australian Open. Lo spagnolo n.1 al mondo si è imposto solo al quinto set su Alexander Zverev con il punteggio di 6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 7-5. Nel corso del terzo set, Alcaraz, mentre era avanti due set a zero, ha iniziato ad a x.com