Alcaraz nella storia | batte Zverev dopo 5 ore e vola in finale agli Australian Open

Carlos Alcaraz fa la storia agli Australian Open. Dopo oltre cinque ore di partita, il giovane spagnolo batte Zverev in cinque set e vola in finale. È il più giovane dell’Era Open a raggiungere tutte le finali Slam. Una vittoria epica, che resterà a lungo nei ricordi di tennis.

Battaglia epica a Melbourne: Carlos Alcaraz supera Alexander Zverev in cinque set dopo oltre cinque ore e diventa il più giovane dell’Era Open a centrare tutte le finali Slam. Ora attende Sinner o Djokovic. Carlos Alcaraz è il primo finalista dell’Australian Open maschile 2026. Sul cemento rovente della Rod Laver Arena, il numero uno del mondo ha superato il tedesco Alexander Zverev al termine di una maratona di 5 ore e 26 minuti, conclusa con il punteggio di 6-4 7-6(5) 6-7(3) 6-7(4) 7-5. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it

La semifinale degli Australian Open 2026 tra Carlos Alcaraz e Alexander Zverev è durata oltre cinque ore, un match che resterà nella storia del tennis.

Carlos Alcaraz ha battuto Zverev in una semifinale lunga e appassionante agli Australian Open.

