La Russa sul ddl stupro | Cambia poco è più una bandiera Ma garantisce | Meloni non fa nessun passo indietro

“Meloni, su questo ho informazione, non fa nessun passo indietro, non è lei che ha formulato il testo ma ha detto ‘bisogna rafforzare la tutela delle donne’. Credo che sia Schlein che Meloni siano perfettamente d’accordo “. Il presidente del Senato Ignazio La Russa, durante la presentazione del libro di Bruno Vespa ‘Finimondo’, torna a parlare del disegno di legge sul “consenso libero e attuale” in materia di violenza sessuale. Il disegno di legge in materia di stupri, infatti, è stato bloccato al Senato, con la Lega che ha fatto saltare l’accordo Meloni-Schlein, confermato fino a due ore prima. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La Russa sul ddl stupro: “Cambia poco, è più una bandiera”. Ma garantisce: “Meloni non fa nessun passo indietro”

