Cervia si conferma Comune ciclabile | consegnata la bandiera della Fiab

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia
Con la cerimonia di consegna della bandiera gialla di Comune Ciclabile 2025 da parte dei rappresentanti della Fiab all’intera Giunta comunale, si conclude il percorso dell'8^ edizione di Fiab-ComuniCiclabili, che ha premiato Cervia con il massimo di 5 “Bike smile”. Si tratta del riconoscimento. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Leggi anche: Fiab consegna al Comune le firme raccolte per l'illuminazione della 'Ciclabile del mare'

