Cervia si conferma Comune ciclabile | consegnata la bandiera della Fiab
Con la cerimonia di consegna della bandiera gialla di Comune Ciclabile 2025 da parte dei rappresentanti della Fiab all’intera Giunta comunale, si conclude il percorso dell'8^ edizione di Fiab-ComuniCiclabili, che ha premiato Cervia con il massimo di 5 “Bike smile”. Si tratta del riconoscimento. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Leggi anche: Fiab consegna al Comune le firme raccolte per l'illuminazione della 'Ciclabile del mare'
