Maltempo in Emilia Romagna resta alta l’allerta sui fiumi | in atto evacuazioni preventive

Allerta ridimensionata ma situazione ancora critica. L' Emilia Romagna continua a fare i conti con una fase di maltempo persistente. Per la giornata di venerdì 26 dicembre, l'allerta meteo è stata declassata da rossa ad arancione in diverse aree, ma la situazione resta costantemente monitorata, in particolare per quanto riguarda i livelli dei fiumi. Il ridimensionamento dell'allerta interessa soprattutto la pianura bolognese e parte delle aree ferrarese e ravennate, mentre la Protezione civile mantiene alta l'attenzione sull'evoluzione del quadro idraulico. Emilia Romagna unica regione in allerta arancione.

In Emilia Romagna i livelli dei fiumi tornano alla normalità, ma resta l'allerta arancione. Italia spezzata dal maltempo - È stata una notte di apprensione, ma ha smesso di piovere e i livelli idrometrici nel Ravennate stanno tornando alla normalità. msn.com