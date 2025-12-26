Maltempo in Emilia Romagna resta alta l’allerta sui fiumi | in atto evacuazioni preventive

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ABBONATI A DAYITALIANEWS Allerta ridimensionata ma situazione ancora critica. L’ Emilia Romagna continua a fare i conti con una fase di maltempo persistente. Per la giornata di venerdì 26 dicembre, l’allerta meteo è stata declassata da rossa ad arancione in diverse aree, ma la situazione resta costantemente monitorata, in particolare per quanto riguarda i livelli dei fiumi. Il ridimensionamento dell’allerta interessa soprattutto la pianura bolognese e parte delle aree ferrarese e ravennate, mentre la Protezione civile mantiene alta l’attenzione sull’evoluzione del quadro idraulico. Emilia Romagna unica regione in allerta arancione. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

maltempo in emilia romagna resta alta l8217allerta sui fiumi in atto evacuazioni preventive

© Dayitalianews.com - Maltempo in Emilia Romagna, resta alta l’allerta sui fiumi: in atto evacuazioni preventive

Leggi anche: Maltempo, allerta rossa in Emilia-Romagna: evacuazioni e allarme per i fiumi | Previsioni

Leggi anche: Maltempo Emilia-Romagna, allerta rossa per i fiumi: evacuazioni immediate in diversi comuni

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Maltempo, allerta da rossa a arancione nel Bolognese: attenzione su fiumi e frane; Allerta meteo in Emilia Romagna e altre regioni con il maltempo di Natale, preoccupa la situazione dei fiumi; Maltempo Emilia Romagna ultima ora, famiglie tornano a casa dopo la notte di paura: esondazione scongiurata nel Ravennate. Diretta; Natale in allerta meteo rossa per l'Emilia Romagna, preoccupa il fiume Idice.

maltempo emilia romagna restaIn Emilia Romagna i livelli dei fiumi tornano alla normalità, ma resta l'allerta arancione. Italia spezzata dal maltempo - È stata una notte di apprensione, ma ha smesso di piovere e i livelli idrometrici nel Ravennate stanno tornando alla normalità. msn.com

maltempo emilia romagna restaMaltempo oggi, la diretta: notte di paura in Emilia-Romagna, esondazione scongiurata nel Ravennate - È stata una notte di apprensione, nella pianura ravennate per il passaggio dei colmi di piena dei torrenti che ieri avevano superato la soglia rossa. leggo.it

maltempo emilia romagna restaMaltempo in Emilia-Romagna: evacuazioni per fiumi in piena nel Ravennate, ma l'allerta scende - Dopo le forti piogge delle ultime ore restano elevati i livelli di Senio e Lamone. ilfoglio.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.