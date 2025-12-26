Maltempo in Emilia Romagna resta alta l’allerta sui fiumi | in atto evacuazioni preventive
ABBONATI A DAYITALIANEWS Allerta ridimensionata ma situazione ancora critica. L’ Emilia Romagna continua a fare i conti con una fase di maltempo persistente. Per la giornata di venerdì 26 dicembre, l’allerta meteo è stata declassata da rossa ad arancione in diverse aree, ma la situazione resta costantemente monitorata, in particolare per quanto riguarda i livelli dei fiumi. Il ridimensionamento dell’allerta interessa soprattutto la pianura bolognese e parte delle aree ferrarese e ravennate, mentre la Protezione civile mantiene alta l’attenzione sull’evoluzione del quadro idraulico. Emilia Romagna unica regione in allerta arancione. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Leggi anche: Maltempo, allerta rossa in Emilia-Romagna: evacuazioni e allarme per i fiumi | Previsioni
Leggi anche: Maltempo Emilia-Romagna, allerta rossa per i fiumi: evacuazioni immediate in diversi comuni
Maltempo, allerta da rossa a arancione nel Bolognese: attenzione su fiumi e frane; Allerta meteo in Emilia Romagna e altre regioni con il maltempo di Natale, preoccupa la situazione dei fiumi; Maltempo Emilia Romagna ultima ora, famiglie tornano a casa dopo la notte di paura: esondazione scongiurata nel Ravennate. Diretta; Natale in allerta meteo rossa per l'Emilia Romagna, preoccupa il fiume Idice.
In Emilia Romagna i livelli dei fiumi tornano alla normalità, ma resta l'allerta arancione. Italia spezzata dal maltempo - È stata una notte di apprensione, ma ha smesso di piovere e i livelli idrometrici nel Ravennate stanno tornando alla normalità. msn.com
Maltempo oggi, la diretta: notte di paura in Emilia-Romagna, esondazione scongiurata nel Ravennate - È stata una notte di apprensione, nella pianura ravennate per il passaggio dei colmi di piena dei torrenti che ieri avevano superato la soglia rossa. leggo.it
Maltempo in Emilia-Romagna: evacuazioni per fiumi in piena nel Ravennate, ma l'allerta scende - Dopo le forti piogge delle ultime ore restano elevati i livelli di Senio e Lamone. ilfoglio.it
Forte maltempo in Emilia Romagna: torna l’incubo alluvione. Fiumi in piena - facebook.com facebook
In Emilia-Romagna allerta rossa per maltempo. Piogge incessanti nel cuore della regione, nella pianura bolognese e nelle limitrofe aree di ferrarese e ravennate. Preoccupano i livelli dei corsi d’acqua, in aumento dal pomeriggio con diversi Comuni hanno x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.