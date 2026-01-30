Inaugurazione anno giudiziario in Cassazione Nuovo scontro Nordio-magistrati

Oggi si è tenuta l’inaugurazione dell’anno giudiziario alla Corte di Cassazione. Il primo presidente D’Ascola ha aperto i lavori parlando di “indipendenza delle toghe”. La cerimonia ha attirato l’attenzione su un possibile nuovo scontro tra il ministro Nordio e i magistrati.

Oggi l'inaugurazione dell'anno giudiziario in Cassazione. Il primo presidente D'Ascola parla di "indipendenza delle toghe". Il Guardasigilli Nordio replica e dice "blasfemo dire che la riforma mini l'indipendenza delle toghe". Servizio di Luigi Ferraiuolo

