Al cineforum Giada su una nuvola il libro di Susy Rea sull' autismo

Questa sera il cineforum “Antonio De Curtis” di San Tammaro ospita la presentazione del libro “Giada su una nuvola” di Susy Rea. L’autrice parlerà del suo racconto sull’autismo, portando in sala le sue esperienze e le emozioni legate a questa condizione. La serata è aperta al pubblico e si prevede un confronto diretto con gli spettatori interessati a conoscere meglio la storia di Giada.

Appuntamento nel cineforum "Antonio De Curtis" di San Tammaro per la presentazione del libro "Giada su una nuvola" di Susy Rea. Un racconto autentico che parla di autismo attraverso lo sguardo di una bambina, la sua bambina. L'evento si svolgerà sabato 31 gennaio alle ore 17:00. Un incontro e confronto aperto alla comunità, dedicato alla sensibilizzazione sull'autismo, all'analisi a 360 gradi del tema, alla promozione di una cultura dell'inclusione. L'appuntamento, che ha il patrocinio morale del Comune, si aprirà con i saluti del sindaco Vincenzo D'Angelo e degli assessori Mena Gravino e Teresa Forgillo.

