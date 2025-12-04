Napoli Giovanni Esposito al Cineforum Arci Movie per Nero | al Pierrot di Ponticelli attesi anche Susy Del Giudice

Il Cineforum Arci Movie accoglie uno degli appuntamenti più attesi della stagione: Giovanni Esposito sarà al Cinema Pierrot di Ponticelli per presentare “Nero”, il suo esordio alla regia, insieme all’attrice Susy Del Giudice. Il film, appena premiato all’ Aquila Film Festival, sarà proiettato con quattro spettacoli tra martedì 9 e mercoledì 10 dicembre alle ore 18 e 21, nella sala di via De Meis 58 a Napoli Est. Date, orari e ospiti. Proiezioni “Nero”: 9 e 10 dicembre, ore 18:00 e 21:00. Ospite Giovanni Esposito: martedì 9 dicembre ore 18:00. Ospite Susy Del Giudice: mercoledì 10 dicembre ore 18:00 e 21:00. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

