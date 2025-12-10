Un nuovo e prezioso strumento di inclusione è arrivato nelle librerie, pronto a guidare grandi e piccini alla scoperta di un mondo spesso frainteso: quello dell’autismo. Parliamo di “Giada su una Nuvola”, un libro illustrato edito da Didattica Attiva (collana “I tematolibri”), nato dalla penna di Viviana Hutter con la curatela di Susy Rea e . 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

© Lifeandnews.it - “Giada su una Nuvola”: la storia dell’ Autismo raccontato con le immagini