Al C-Lab Mao di Orta Nova c' è lo spettacolo ‘La Terra’ dedicato a Giovanni Panunzio e Mario Nero

Sabato sera, al C-Lab Mao di Orta Nova, va in scena lo spettacolo ‘La Terra’. L’evento inizia alle 20.30 e vede protagonista Marcello Strinati con Stefano Corsi. Lo spettacolo è dedicato a Giovanni Panunzio e Mario Nero, due figure importanti per la comunità. La serata promette di essere un momento di riflessione e cultura, con un racconto che si svolge sul palco tra parole e immagini che coinvolgono il pubblico.

Sabato 31 gennaio alle 20.30 presso il C-Lab Mao di Orta Nova va in scena 'La Terra', spettacolo di Marcello Strinati con Stefano Corsi. L'ingresso è gratuito, ma i posti sono limitati ed è necessaria la prenotazione contattando i numeri 339.3301230-371.1169731-320.7486724. Lo spettacolo A tratti ironico, a tratti provocatorio, lo spettacolo teatrale 'La terra' è dedicato alle figure foggiane di Giovanni Panunzio e Mario Nero, al loro coraggio e al loro impegno civile. Una messinscena spoglia: eppure il vero protagonista è il territorio, la Capitanata, stritolata ogni giorno dalla criminalità organizzata, dalla parziale connivenza delle Istituzioni e da una certa indifferenza che fa rumore.

