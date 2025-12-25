Natale tragico trascorrono vigilia a Orta Nova e al ritorno a casa finiscono fuori strada | morto 18enne

Una scia di sangue rovina il giorno di Natale nella Bat. In un incidente stradale avvenuto intorno alle cinque del mattino di oggi giovedì 25 dicembre, ha perso la vita a un giovane di soli 18 anni, Giuseppe Di Stasi.Secondo le prime ricostruzioni, viaggiava in auto insieme a due coetanei. Il. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

natale tragico trascorrono vigilia a orta nova e al ritorno a casa finiscono fuori strada morto 18enne

© Foggiatoday.it - Natale tragico, trascorrono vigilia a Orta Nova e al ritorno a casa finiscono fuori strada: morto 18enne

