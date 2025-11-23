Mulazzano dice no al maxi progetto di agrivoltaico
Mulazzano (Lodi), 23 novembre 2025 – È arrivata unanime, come promesso, la votazione favorevole alla delibera di contrarietà al maxi progetto di agrivoltaico avanzato denominato Mulazzano. Tutte le forze politiche hanno approvato il documento, confermando la volontà di presentarsi compatte in quella che, sin dall’inizio, era stata definita una presa di posizione condivisa tra amministrazione, cittadini e comitato. La proposta di delibera, infatti, era stata sollecitata durante l’assemblea pubblica organizzata dal Comitato Tutela identità del territorio e del paesaggio, durante la quale era emersa la necessità di redigere un atto formale capace di tradurre in sede istituzionale le preoccupazioni emerse nel dibattito. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
