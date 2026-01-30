AGATA CHRISTIAN - DELITTO SULLE NEVI È IL FIM DI EROS PUGLIELLI DAL 5 FEBBRAIO AL CINEMA

Dal 5 febbraio nelle sale italiane, il nuovo film di Eros Puglielli porta sul grande schermo un giallo divertente ambientato sulle nevi. La pellicola, intitolata “Agata Christian – Delitto sulle nevi”, promette di mescolare suspense e comicità, con un regista che si definisce appassionato di entrambi i generi.

Medusa fa un altro gol, con “Agata Christian – Delitto sulle nevi”, il film di Eros Puglielli che porta in scena un giallo divertente: “Sono un fan della commedia e del crime”, dice il regista. Apparentemente sembra un film al maschile, ma qui le donne ci sono, e sono forti. “E poi, si ride”. Quindi, non strizzatevi più sulle poltrone del cinema con gli occhi socchiusi per il terrore di vedere scene apocalittiche. Qui il giallo c’è, ma ci sono anche personaggi irresistibili che, pur raccontando il modello crime, ti danno la possibilità di sentirti parte di quelle scene. Un mix di suspense e risate con il super detective Agata Christian, noto in tutta Europa, vanitoso quanto basta e dal fiuto infallibile. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Venerdì 30 gennaio, al The Space Cinema Parma Campus, si terrà l’anteprima del film “Agata Christian - Delitto sulle Nevi”, diretto da Eros Puglielli e distribuito da Medusa Film.

Agata Christiana - Delitto sulle nevi | Dal 5 febbraio al cinema

