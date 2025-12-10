Agata Christian | Delitto sulle Nevi | Il trailer della commedia di Eros Puglielli

Medusa Film ha svelato il trailer di Agata Christian: Delitto sulle Nevi, la nuova commedia diretta da Eros Puglielli. Prendendo spunto da uno dei successi degli ultimi anni “ Cena con Delitto “, a sua volta figlio dei grandi romanzi gialli di Agatha Christie, il nuovo film di Natale di Eros Puglielli porta in scena risate, comicità all’italiana ed un tocco di mistero con la coppia di comici formata da Christian De Sica e Lillo Petrolo. In Agata Christian: Delitto sulle Nevi, infatti, il focus narrativo è il classico omicidio con tanto di sospettati celebri, e le indagini di un detective – e del suo aiutante bizzarro – per scoprire il colpevole, il tutto accompagnato da una serie di personaggi estremamente caratterizzati. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Agata Christian: Delitto sulle Nevi | Il trailer della commedia di Eros Puglielli

Si girerà nel 2026 Tokyo Express sempre con Christian De Sica e Lillo che rivedremo il 5 febbraio in "Agata Christian - Delitto sulle nevi" - facebook.com Vai su Facebook

Agata Christian - Delitto sulle Nevi News - Delitto sulle Nevi, anticipazioni, gossip, rumors, curiosità e segreti, box office, spettatori ed incassi, interviste e speciali, backstage, clip e ... Riporta comingsoon.it