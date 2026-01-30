Aeroporto di Malpensa pronto per le Olimpiadi restyling del Terminal 1 | tutte le novità

L’aeroporto di Malpensa si prepara ad accogliere i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026. I lavori di ristrutturazione del Terminal 1 sono stati conclusi, con l’obiettivo di rendere più efficiente lo scalo in vista dell’afflusso di turisti e atleti. Ora, il terminal è pronto per affrontare l’evento con un look rinnovato e servizi migliorati.

Malpensa (Varese), 30 gennaio 2026 – In vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026, a Malpensa sono stati ultimati i lavori di riqualificazione del Terminal 1 destinati a migliorare l'efficienza dello scalo. Un investimento di 30 milioni di euro, che costituisce il primo step di un piano più ampio che coinvolgerà alcune aree operative e strategiche di Milano Malpensa. Gli interventi hanno l'obiettivo di rendere il terminal più moderno, funzionale e pronto a gestire l'elevato traffico previsto nei due mesi dell'evento, tra il 23 gennaio e il 20 marzo 2026, quando sono attesi circa 340.

