Il cas di Anghiari dona un sollevatore per persone con ridotta mobilità.

Arezzo, 26 dicembre 2025 – In occasione della vigilia di Natale, il Centro di Aggregazione Sociale di Anghiari A.P.S., su iniziativa del presidente Pietro Fancelli e del Consiglio Direttivo, ha consegnato ufficialmente alla Residenza Sanitaria Assistita Santa Croce Martini un sollevatore per persone con ridotta mobilità. Il dispositivo è stato acquistato grazie alla generosità dei cittadini, nell’ambito di una raccolta di offerte volontarie promossa dal Circolo, che ha inoltre contribuito in maniera significativa con risorse proprie. L’intervento è finalizzato a migliorare concretamente la qualità dell’assistenza quotidiana all’interno della struttura. 🔗 Leggi su Lanazione.it

