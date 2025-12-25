Consegnato un sollevatore per persone con ridotta mobilità alla Rsa Santa Croce Martini

In occasione della vigilia di Natale, il Centro di aggregazione sociale di Anghiari A.P.S., su iniziativa del presidente Pietro Fancelli e del Consiglio direttivo, ha consegnato ufficialmente alla Residenza sanitaria assistita Santa Croce Martini un sollevatore per persone con ridotta mobilità.

