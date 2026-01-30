Addio Laura centinaia di messaggi di cordoglio Il consiglio comunale | E' stata una guida per tutti noi

Centinaia di persone si stringono intorno alla famiglia di Laura Fontana, morta a 61 anni dopo una lunga battaglia contro una grave malattia. Il consiglio comunale la ricorda come una guida per tutta la comunità, e sui social si moltiplicano i messaggi di cordoglio. La sua scomparsa ha colpito profondamente chi l’ha conosciuta e stimata.

Il presidente dell'assemblea legislativa Maurizio Fabbri: "Se migliaia di ragazzi ogni anno partecipano ai Viaggi della memoria lo dobbiamo a lei". Il teatro Galli: "Non perdiamo la luce che ha saputo infondere" Sono davvero in tanti in queste ore a ricordare la figura di Laura Fontana, scomparsa a 61 anni dopo aver combattuto una brutta malattia. In città era il simbolo dell'Attività di Educazione alla Memoria del Comune di Rimini. Apprezzata per la sua grande umanità, per l'intelligenza e la capacità di saper coinvolgere i ragazzi. Questo il messaggio giunto dalla presidente del consiglio comunale Giulia Corazzi, dall'assessora Attività di educazione alla memoria Francesca Mattei.

