Addio a Sergio Flamigni tanti messaggi di cordoglio Schlein Pd | Una vita dedicata alla ricerca della verità

È morto Sergio Flamigni, figura di spicco nel panorama politico e intellettuale italiano. Numerosi esponenti politici e sindacali hanno espresso cordoglio, ricordando la sua dedizione alla ricerca della verità e il suo impegno sociale. Tra loro, il PD, il sindaco di Forlì e il governatore dell'Emilia Romagna, testimonianze della stima nei confronti di un uomo che ha lasciato un’impronta significativa.

Dal sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, al governatore dell'Emilia Romagna Michele de Pascale. Dal Pd locale alla Cgil. Sono molteplici i messaggi di cordoglio in ricordo di Sergio Flamigni, partigiano e senatore scomparso all'età di 100 anni. Poche settimane fa, ricordo il primo cittadino. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

?Sergio Ramos, addio a sorpresa al Monterrey: "È stata la mia ultima partita". I tifosi Juve sognano - facebook.com Vai su Facebook

?Sergio #Ramos, addio a sorpresa al Monterrey: "È stata la mia ultima partita". I tifosi Juve sognano Vai su X

Addio a Sergio Flamigni partigiano e parlamentare del Pci: denunciò le trame eversive e della P2 - Ciao Sergio, nemmeno due mesi orsono avevo con gioia raccontato i tuoi 100 anni e adesso te ne sei andato lasciandoci smarriti perché, nonostante gli anni e tutto il resto, nel mio cuore e in quello d ... Riporta globalist.it