Addio a Catherine O’Hara l’attrice di ‘Mamma ho perso l’aereo’ aveva 71 anni

È scomparsa a 71 anni Catherine O’Hara, l’attrice canadese diventata famosa per i suoi ruoli in film come ‘Mamma, ho perso l’aereo’ e ‘Beetlejuice’. La notizia ha colpito il mondo del cinema, lasciando un vuoto tra chi ha amato le sue interpretazioni.

(Adnkronos) – Lutto nel mondo del cinema. È morta a 71 anni l'attrice canadese naturalizzata statunitense Catherine O'Hara, celebre per ruoli iconici in film come 'Beetlejuice', 'Mamma, ho perso l'aereo' e per la serie televisiva 'Schitt's Creek'. La notizia è stata diffusa dal sito statunitense Tmz e confermata da 'Variety', precisando che l'attrice si è spenta dopo una breve malattia. Nata a Toronto il 4 marzo 1954, Catherine Anne O'Hara ha costruito una carriera lunga e articolata, attraversando cinema, televisione e doppiaggio con una versatilità rara.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Approfondimenti su Catherine OHara Attrice

È morta Catherine O’Hara, l’attrice canadese conosciuta in tutto il mondo per i suoi ruoli comici.

Il mondo dello spettacolo piange la scomparsa di Catherine O’Hara, morta questa mattina a 71 anni.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Morta Catherine O'Hara, addio alla mamma di “Mamma ho perso l'aereo”: la caratterista aveva 71 anni

Ultime notizie su Catherine OHara Attrice

Argomenti discussi: Porteremo avanti la Fiorentina nel nome di mio padre. Firenze, l’addio a Rocco e un futuro targato (ancora) Commisso; Addio Rocco Commisso, morto il presidente della Fiorentina: Ci mancherai sempre; Striscia La Notizia torna il 22 gennaio, Antonio Ricci: Con noi Maria De Filippi. Affari Tuoi? Induce al gioco d'azzardo. Signorini?...; Duomo gremito per l’addio a Commisso: la volontà di Joseph e Catherine.

Morta Catherine O'Hara, addio alla mamma di Mamma ho perso l'aereo: la caratterista aveva 71 anniAddio Catherine O'Hara. La leggendaria attrice hollywoodiana, famosa per aver interpretato la mamma di Macaulay Culkin in Mamma ho perso l'aereo e quella di Winona Ryder nel ... ilmattino.it

Addio a Catherine O’Hara, iconica madre di Kevin in Mamma, ho perso l’aereo: aveva 71 anniÈ morta Catherine O'Hara: una carriera leggendaria tra cinema e televisione, dai classici natalizi alle serie cult, che ha segnato generazioni di spettatori. notizie.it

Addio a Catherine O'Hara, la mamma di "Mamma ho perso l'aereo": aveva 71 anni facebook