Ha dedicato la sua vita per l' educazione di generazione di bambini

La maestra Caterina Cesaro, con oltre quarant’anni di esperienza nell’educazione dei bambini alla scuola dell'infanzia parrocchiale Maria Immacolata, ha dedicato la sua vita all'insegnamento. Recentemente andata in pensione, sarà insignita del titolo di cittadina onoraria di Montegrotto Terme, riconoscimento per il suo impegno e contributo alla comunità locale.

La maestra Caterina Cesaro, recentemente andata in pensione dopo oltre quarant’anni di ininterrotto servizio come insegnante della scuola dell'infanzia parrocchiale Maria Immacolata, sarà cittadina onoraria di Montegrotto Terme. La benemerenza è stata decisa dalla giunta comunale di Montegrotto. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Leggi anche: Varese, morto ex senatore di Antonio Tomassini: “Ha dedicato la sua vita a politica e tutela dei cittadini”

Leggi anche: Ha dedicato la sua vita alla storica macelleria in centro città, nonna Velleda festeggia i 100 anni

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Il cordoglio dell'Unical per la scomparsa del prof. Roberto Bartolino; Sarcina ricorda Giulia, morta nel 2024, che ispirò Dedicato a te: Mi rimise in sesto, le chiesi scusa con la canzone; Il Museo dedicato a Rudolf Nureyev: un viaggio nella sua vita; Brigitte Bardot, una vita dedicata agli animali: la svolta nel 1973 durante le riprese del film «Colinot trousse-chemise».

E’ morto lo zoologo Iain Douglas-Hamilton: ha dedicato la sua vita alla protezione degli elefanti - Il suo nome è il simbolo di una storia di vita unica al mondo, un'esistenza dedicata alla cura e alla protezione degli elefanti. fanpage.it

Addio a Jane Goodall, dedicò la sua vita agli studi sugli scimpanzé - È morta a 91 anni Jane Goodall, primatologa britannica famosa in tutto il mondo per le sue ricerche sugli scimpanzé e altre grandi scimmie, studi a cui ha dedicato tutta la ... quotidiano.net

L’ultimo saluto all’ex sindaco Guidi: "Ha dedicato la sua vita al partito. Poi ha cercato di guardare oltre" - Lui, che sicuramente era più simile al sole che illumina e abbraccia, è stato salutato da tantissime ... lanazione.it

Financial Education for Children and Emotional Inheritance

NO OTHER CHOICE You Man-su ha dedicato tutta la vita al suo lavoro. Quando viene licenziato all’improvviso, tutto ciò che ama rischia di crollare. Disperato ma determinato, è pronto a tutto pur di riconquistare il suo posto e la sua dignità. Fino a che punto - facebook.com facebook