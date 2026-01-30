L’attrice Catherine O’Hara, famosa per il suo ruolo di madre nel film cult natalizio “Mamma, ho perso l’aereo”, è morta all’età di 70 anni. La sua interpretazione di Heather, la madre disperata che si rende conto che Kevin è sparito, rimarrà nel cuore di molti. O’Hara aveva una carriera lunga e ricca di successi, ma è soprattutto quella scena del film che l’ha resa indimenticabile. La notizia ha colpito fan e colleghi, che ricordano con affetto la sua spontaneità e il talento.

Sono due i volti emblematici del film cult di Natale Mamma, ho perso l’aereo: quello di Macaulay Culkin che urla allo specchio dopo essersi messo la crema dopobarba, e quello di sua madre che urla ‘Kevin!’, dopo aver constatato la sua assenza. Purtroppo arriva da canali ufficiali la notizia della tragica scomparsa, all’età di 71 anni, di Catherine O’Hara. L’attrice aveva recitato nei primi due film della nota saga natalizia. La scomparsa di una grande attrice. L’attrice Catherine O’Hara non è solo il volto simbolo della saga natalizia, ma è stata anche protagonista di numerosi film che hanno puntellato la sua lunga carriera sui set. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Addio a Catherine O’Hara: la madre in ‘Mamma, ho perso l’aereo’

Approfondimenti su Mamma Ho Perso L Aereo

È morta a 71 anni Catherine O’Hara, famosa per il ruolo della madre in «Mamma ho perso l’aereo» e per la serie «Schitt’s Creek».

È morta a 71 anni Catherine O’Hara, l’attrice canadese nota per il ruolo della madre in “Mamma ho perso l’aereo”.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Addio a Catherine O’Hara, la madre di Kevin in “Mamma ho perso l’aereo”

Ultime notizie su Mamma Ho Perso L Aereo

Argomenti discussi: Roberto Baggio in lutto, morta la madre Matilde: l’addio in un post sui social; Valentino Garavani morto, aveva 93 anni: addio all'ultimo imperatore. I funerali venerdì 23 gennaio a Roma; Nuova burrasca sull’Italia, niente gelo ma tanto vento e pioggia: le previsioni meteo; Porteremo avanti la Fiorentina nel nome di mio padre. Firenze, l’addio a Rocco e un futuro targato (ancora) Commisso.

Addio a Catherine O'Hara, protagonista in Mamma ho perso l'aereo e Schitt's ScreekAddio a Catherine O'Hara. L'attrice canadese nota al pubblico internazionale, fra gli altri, per Mamma ho perso l'aereo (interpretava la madre del piccolo protagonista impersonato da Macaulay Culkin) ... ansa.it

Catherine O’Hara morta a 71 anni, fu l’attrice di Mamma ho perso l’aereoCatherine O’Hara, attrice famosa per aver recitato in Mamma, ho perso l’ aereo , è morta a 71 anni anni. In particolare. il decesso sarebbe avvenuto venerdì, secondo quanto riferito a TMZ da due ... sportal.it

Addio a Catherine O’Hara Si è spenta a 71 anni Catherine O’Hara, l’indimenticabile mamma di “Mamma, ho perso l’aereo”. L’attrice, amatissima dal pubblico di tutto il mondo, lascia un’eredità iconica nel cinema e nella TV. Milioni di fan la ricordano oggi c - facebook.com facebook

Morte di #CatherineOHara, l’addio di #MacaulayCulkin: “Mamma, pensavo avessimo più tempo” x.com