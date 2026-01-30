Catherine O’Hara è morta a 71 anni | addio alla madre di Mamma ho perso l’aereo e icona della comedy

È morta a 71 anni Catherine O’Hara, l’attrice canadese nota per il ruolo della madre in “Mamma ho perso l’aereo”. La sua scomparsa ha colpito Hollywood e il mondo della TV, dove aveva lasciato un segno indelebile con le sue interpretazioni comiche. Non era solo la mamma che corre per tutto il paese, ma un’icona della comicità che aveva saputo conquistare pubblico e critica.

Chi era Catherine O'Hara e perché ha segnato Hollywood e la TV?. Catherine O'Hara non era solo la mamma disperata che corre per mezza America in "Mamma ho perso l'aereo". Era una delle attrici comiche più raffinate e sottovalutate dell'ultimo mezzo secolo, una presenza capace di unire improvvisazione, sarcasmo e un talento drammatico mai esibito con clamore. L' attrice è morta a 71 anni dopo una breve malattia nella sua casa di Los Angeles, secondo quanto riportato da Variety. Una notizia che ha scosso Hollywood e il mondo della televisione, soprattutto quella parte di pubblico cresciuta tra VHS natalizi, Tim Burton e sitcom cult.

È morta Catherine O’Hara, l’attrice canadese conosciuta in tutto il mondo per i suoi ruoli comici.

