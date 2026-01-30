Achille Lauro sbarca a Sanremo | ospite d’onore nella serata di Carlo Conti e Laura Pausini

Achille Lauro sarà ospite d’onore alla seconda serata del Festival di Sanremo 2026. L’artista arriva al Teatro Ariston il 25 febbraio, dove si esibirà davanti al pubblico e ai milioni di italiani che seguono la kermesse. La sua presenza è stata annunciata ieri, creando già molta attesa tra gli spettatori.

Achille Lauro sarà ospite d’onore nella seconda serata del Festival di Sanremo 2026, in programma il 25 febbraio al Teatro Ariston. L’annuncio è arrivato direttamente da Carlo Conti, conduttore e direttore artistico della kermesse, durante una puntata del Tg1. Il cantautore, noto per il suo stile teatrale e la potenza espressiva, ha accettato di interrompere il tour promozionale del suo nuovo progetto per partecipare alla serata dedicata a un’inedita collaborazione con il duo formato da Conti e Laura Pausini. La scelta non è casuale: Lauro è stato scelto per la sua capacità di unire provocazione e profondità emotiva, qualità che si sono rivelate emblematiche anche in eventi recenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Carlo Conti annuncia che Achille Lauro salirà sul palco di Sanremo nella seconda serata, il 25 febbraio.

Achille Lauro sarà il nuovo volto di Sanremo 2026.

Argomenti discussi: Sanremo 2026, Achille Lauro al Festival ci sarà (e farà venire i brividi). La promessa di Carlo Conti; Sanremo 2026, Achille Lauro è il co conduttore della seconda serata con Carlo Conti e Laura Pausini; Estate con Tony Pitony. Il fenomeno dei social sbarca a Cortona Comics; Tony Pitony sbarca a Sanremo 2026: è lui la vera rivelazione meme dell'anno, ma chi è davvero?.

Sanremo 2026, Achille Lauro verso il Festival (per un omaggio da brividi). Che cosa canteràSecondo le ultime indiscrezioni, l'artista romano potrebbe sbarcare all'Ariston per omaggiare le giovani vittime di Crans Montana. E tutto grazie a un appello social. libero.it

ACHILLE LAURO Achille Lauro torna a Sanremo: sarà co-conduttore della seconda serataAchille Lauro farà ritorno sul palco dell’Ariston come co-conduttore della seconda serata di Sanremo, in programma mercoledì 25 febbraio ... statoquotidiano.it

Achille Lauro sul palco di Sanremo 2026: un ritorno speciale Achille Lauro sarà co-conduttore della serata del 25 febbraio al Festival di Sanremo 2026, insieme a Carlo Conti e Laura Pausini, presente per tutta la durata della manifestazione. A dare l’annunc - facebook.com facebook

#Sanremo2026 Si arricchisce il cast. Mercoledì arriverà Achille Lauro, già salito sul palco, sia in gara che come ospite. Lo annuncia al Tg1 il direttore artistico Carlo Conti. L'artista: "Carlo è un maestro, starò un passo indietro". @TimisoaraPinto #GR1 x.com