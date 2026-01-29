Achille Lauro co-conduttore a Sanremo con Conti e Pausini mentre i rumors su Toffanin agitano l’Ariston

Questa sera Achille Lauro torna a calcare il palco dell’Ariston, ma questa volta non come concorrente. Lo showman sarà infatti co-conduttore insieme a Carlo Conti e Laura Pausini, portando una ventata di novità tra gli artisti e il pubblico. Mentre sul palco si prepara la serata, si susseguono voci su possibili cambiamenti e rumors che agitano l’ambiente del festival.

Achille Lauro co-conduttore a Sanremo con Carlo Conti e Laura Pausini. Achille Lauro torna a Sanremo, ma questa volta non in gara. Il cantautore sarà co-conduttore della seconda serata del Festival, mercoledì 25 febbraio, accanto a Carlo Conti e Laura Pausini. L’annuncio è arrivato nel Tg1 delle 20, con il direttore artistico che ha sottolineato come Lauro porti sul palco «leggerezza e intelligenza», ringraziandolo per aver accettato l’invito sottraendo tempo al tour in preparazione. L’artista ha commentato con entusiasmo il ritorno all’Ariston, definendolo «sempre una grande emozione», soprattutto dopo la recente esperienza con Incoscienti giovani. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

Achille Lauro sarà il nuovo volto di Sanremo 2026.

Carlo Conti ha annunciato che Achille Lauro sarà il co-conduttore della seconda serata del Festival di Sanremo 2026.

