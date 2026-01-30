Il caso di Rogoredo torna a far discutere. Un poliziotto che ha sparato contro uno straniero si trova ora sotto inchiesta per omicidio volontario. L’agente ha ribadito di aver fatto il suo dovere, mentre il dibattito pubblico si infiamma ancora di più.

Il caso di Rogoredo continua a tenere banco nel dibattito pubblico, soprattutto perché l'agente che ha sparato contro lo straniero, uccidendolo, è attualmente indagato per omicidio volontario. Un capo d'accusa forte, quasi inedito per casi come questi dove, il più delle volte, si procede per altre ipotesi di reato, come l'eccesso colposo di legittima difesa. " Un agente non può essere automaticamente iscritto nel registro degli indagati se si difende facendo il suo lavoro. E ritengo i veramente ingenerosa, gratuita, eccessiva, l'iscrizione per omicidio volontario di un agente che ha reagito, peraltro di notte, nel bosco della droga, a decine di metri di distanza, sparando un solo colpo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Abbiamo fatto il nostro dovere". Il poliziotto replica a Cacciari su Rogoredo

Due carabinieri di Pollenza hanno salvato una donna di 95 anni da un incendio causato dalla canna fumaria nel suo appartamento.

La polizia ha ricostruito i movimenti di un agente prima della sparatoria che ha ucciso un giovane di 28 anni a Rogoredo.

