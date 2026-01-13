Salvata dai carabinieri a 95 anni | La casa era piena di fumo così l’abbiamo portata fuori Fatto solo il nostro dovere

Due carabinieri di Pollenza hanno salvato una donna di 95 anni da un incendio causato dalla canna fumaria nel suo appartamento. Intervenuti prontamente, hanno portato in salvo la residente, trovata in casa in condizioni di pericolo a causa del fumo. I militari sottolineano di aver semplicemente svolto il proprio dovere, agendo per garantire la sicurezza e l’incolumità della donna.

"Abbiamo solo fatto il nostro dovere", dicono i due carabinieri che domenica hanno salvato una 95enne di Pollenza dall’incendio della canna fumaria nel suo appartamento. Intorno alle 13.30, alcuni passanti (a partire dal proprietario del Bar Caffeina) hanno notato una nube nera uscire dal comignolo e hanno dato l’allarme, chiedendo aiuto alla pattuglia che era di passaggio in quel momento. Il vicebrigadiere della stazione locale Cristiano Di Felice e l’appuntato scelto Antonio Lattanzio della stazione di Corridonia, che si stavano dirigendo verso Montefano per il servizio di ordine pubblico durante la partita di calcio, sono intervenuti immediatamente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

